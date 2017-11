To alvorlig skadd i trafikkulykke i Nordland

NTB Innenriks

To personbiler og to vogntog var involvert i ulykken. To personer ble alvorlig skadd og ble fløyet til Nordlandssykehuset i Bodø i et Sea King redningshelikopter, opplyser politiet.

En tredje person ble ifølge Avisa Nordland sendt til sykehus i ambulanse. Ytterligere to personer slapp uskadd fra ulykken, som førte til store materielle skader på kjøretøyene. En person måtte skjæres løs etter at han satt fastklemt.

Ulykken skjedde etter alt å dømme etter at et vogntog fikk sleng på hengeren og traff en personbil.

– Et annet vogntog som kom kjørende i motgående kjørefelt traff bilen, og den andre personbilen som kom bak dette vogntoget klarte ikke å stoppe. Det ene vogntoget er utenlandsk registrert, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen i Nordland politidistrikt til NTB.

Vegvesenets ulykkesgruppe ble rutinemessig koblet inn og har vært på stedet sammen med politiets teknikere. Riksvei 80, som er hovedfartsåren mellom Fauske og Bodø, var stengt i flere timer i begge retninger ved Kistrand på grunn av ulykken. Først i 20-tiden opplyste Vegtrafikksentralen at veien var åpnet igjen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.49 tirsdag ettermiddag. Det snødde i området da ulykken skjedde, men ifølge politiet var det ikke spesielt vanskelig kjøreforhold.

