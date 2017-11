Reklameinstitutt spår kraftig nedgang i annonsesalget i dags- og ukepressen

NTB Innenriks

– Dagspressen taper år etter år. I år hadde de et bedre tredje kvartal på lenge, med en nedgang på bare 7 prosent. Men det velger bransjen å tro er et avvik, som ble drevet opp av valget, sier Madeleine Thor i Instituttet for reklame og mediestatistikk (IRM).

Instituttet for reklame og mediestatistikk (IRM) holdt tirsdag sin årlige presentasjon av sin prognose for det kommende annonseåret. Så langt i år viser mediebarometeret en nedgang på 14, 4 prosent i annonsemarkedet for dagspressen, og IRMs prognose spår et fall på 14,7 prosent i 2018, skriver Dagens Næringsliv.

I tillegg til fallet på 14,7 prosent for dagspressen, spår IRM et fall på 15 prosent for ukepressen i 2018.

Selv om prognosene for dagspressen og ukepressen er dårlige, veies dette opp av at utendørs- og nettmarkedet stiger. Så langt i år viser IRMs tall at internett har vokst med 10,1, og IRM spår en ytterligere vekst på 8,7 prosent til neste år. Utendørsmarkedet er årets største vekstfaktor Så langt i år har veksten der vært på 28,3 prosent, og er forventet å vokse rundt 7 prosent neste år.

Ifølge instituttets prognoser vil det totale annonsemarkedet i 2017 ende med en vekst på 1,9 prosent. Til bransjebladet Kampanje opplyser Thor at denne veksten trolig vil fortsette inn i 2018.

– Vi tror reklamemarkedet øker med 1,5 prosent til 19,84 milliarder i 2018, sier hun til Kampanje.

