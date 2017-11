Politimesteren i Nordland beklager overfor Tysfjord-ofrene

NTB Innenriks

Politiet startet prosjektet etter at elleve kvinner og menn fortalte til VG i juni i fjor at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Etter halvannet år avsluttes prosjektet. Resultatet skal legges fram på en pressekonferanse tirsdag klokken 11.

– Da vi startet, visste vi lite om hvor stor sjanse vi hadde til å kunne føre sakene til doms, men jeg visste at jeg ikke ville at det skulle stå i VG om ti år at disse fortellingene kom fram, men at ingen gjorde noe denne gangen heller. Vi måtte skape et tidsskille. Vi måtte si at nå er det nok. Nå skal man ikke kunne begå overgrep og kunne slippe unna med det. Vi skal gå inn i en ny fase. Det har vært målet med jobben vår, sier politimester Tone Elisabeth Vangen i Nordland politidistrikt til VG.

I mai opplyste politiet at de hadde registrert 120 sedelighetssaker i forbindelse med Tysfjord-saken. De kjente da til mer enn 70 fornærmede og hadde over 80 mistenkte. De fornærmede er i all hovedsak kvinner som var mellom 7 og 16 år gamle da overgrepene skjedde.

– Vi prøver å rette opp en del ting. Jeg beklager på vegne at den etaten jeg jobber i at vi ikke har klart å gjøre det bedre i tidligere tider, sier politimesteren.

Avisa Nordland skrev i august at 90 fortsatt ble etterforsket, men at politiet regnet med å avslutte etterforskningen av de mange overgrepssakene allerede før jul i år. Rundt 40 saker var da henlagt, eller i ferd med å bli det på grunn av foreldelse.

7. november ble den første rettssaken i Tysfjord-komplekset avsluttet. Den tiltalte, en mann i 40-årene fra Tysfjord, har nektet straffskyld. Han er tiltalt for overgrep mot seks kvinner under dekke av å være sjaman. I Salten tingrett kalte aktor Jorild Steindal mannen en løgner og la ned påstand om sju års fengsel.

