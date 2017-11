Overgrepstiltalt trailersjåfør hevdet at han vurderte å melde seg

NTB Innenriks

På dag to av rettssaken i Oslo tingrett var det sjåførens tur til å vitne.

Mannen hevdet at han hadde vært inne på tanken om å melde seg til politiet flere ganger, men ikke gjorde det fordi han hadde stiftet familie selv. Sjåføren hevdet også i sin forklaring at han ville ha erkjent straffskyld selv om påtalemyndigheten ikke hadde hatt DNA-bevis.

Han forklarte at han var ute og gikk en tur i skogen på Romsås sommeren 2000 da han så de to småjentene på seks og sju år og forgrep seg på dem.

Den tiltalte sjåføren sa i retten tirsdag at han ønsket å bli fort ferdig med forklaringen for å skåne ofrene, som nå er 23 og 24 år gamle, og at han vil ta sin straff. I sin forklaring mandag sa en av jentene at hun følte skyld fordi hun hadde invitert med sjåføren.

− Det er ikke riktig. Hun skal ikke ha noen skyldfølelse. Jeg fulgte etter dem ned i skogen for å passe på at de ikke skadd seg – men så ble det ikke slik jeg hadde tenkt. Det får jeg ikke gjort noe med nå, forklarte sjåføren, ifølge VG.

Mannen har erkjent straffskyld for overgrepene mot de to jentene samt for å ha oppbevart nesten 15.000 overgrepsbilder av barn på sin PC. Han nekter seg imidlertid skyldig i et overgrep mot en annen mindreårig jente noen år senere.

Trailersjåføren er i dag 42 år og har selv stiftet egen familie. Han hevdet at han ikke husket at han hadde drapstruet jentene, men ba likevel retten legge jentenes forklaring til grunn. Han avviser at han har noen seksuell dragning mot barn.

Mannen ble avslørt etter en spritsmuglerdom i Sverige i 2014. Da han ble overført for å sone straffen i Norge, ble det rutinemessig tatt DNA-prøve av ham. Den viste seg å stemme overens med en prøve sikret fra et ofrene på Romsås i 2000.

Rettssaken startet mandag og skal etter planen avsluttes onsdag i neste uke.

