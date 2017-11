Haugesund: Mann siktet for drapsforsøk på kvinne

NTB Innenriks

Mannen ble framstilt for varetektsfengsling i Haugaland tingrett tirsdag. Politiet ba om at mannen skulle fengsles i fire uker, men retten nøyde seg med to uker med brev- og besøksforbud, skriver Haugesunds Avis.

Politioverbetjent Torbjørn Nervik ved Haugesund politistasjon vil ikke si noe om hva som er kommet fram når det gjelder motiv eller hendelsesforløp.

– Vi har siktet ham for forsøk på drap. Mannen er avhørt, men han har ikke avgitt forklaring, utover det kan jeg ikke si noe mer. Det gjenstår en del etterforskning i saken og avhør av fornærmede og vitner, sier Nervik.

(©NTB)