Forsvarsforlik lover helikopterstøtte til Hæren i nord

NTB Innenriks

Opposisjonen har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.

– Hæren sikres dedikert helikopterstøtte, og spesialstyrkene får økt helikopterkapasitet, framholder KrF-leder Knut Arild Hareide.

Men detaljene knyttet til hva denne helikopterstøtten konkret består i, vil først bli klart i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til våren.

Ikke mer penger

I utgangspunktet var en samlet opposisjon innstilt på å bevilge mer penger til Hæren og Heimevernet allerede neste år. Men budsjettforliket som KrF og Venstre inngikk med regjeringen i forrige uke gjør at det ikke er flertall for dette.

– Dagens avtale medfører større kostnader, og dette skal dekkes inn i revidert budsjett, sier Aps Anniken Huitfeldt.

Arbeiderpartiet sikret i fjor regjeringen flertall for langtidsplanen for Forsvaret. Nå er partiet også med på landmaktproposisjonen.

– Helheten i avtalen vil innebære en betydelig styrking av Hæren og Heimevernet sammenlignet med regjeringens forslag, sier Huitfeldt.

Flere soldater

KrF-leder Knut Arild Hareide er også tilfreds med avtalen. Han viser blant annet til at antallet soldater i Heimevernet øker fra regjeringens foreslåtte 38.000 til 40.000.

– Det skal også foretas en faglig vurdering og en ny politisk vurdering av Heimevernets behov for mannskap, utstyr og øvelser – samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet, framholder han.

At regjeringen bes om å legge fram en sak om en avtale for å låne eller lease stridsvogner som skal være tilgjengelig allerede fra 2019, er et annet forhold som gleder KrF-lederen.

– Et bredt flertall i Stortinget sikrer at vi får en hær som skal være klar til strid i løpet av kort tid. Norge får en hær som skal trene mer og som får bedre utstyr, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes.

– Narrespill

Venstres Ola Elvestuen tilføyer at avtalen også åpner for at opp til to kompanier vernepliktige kan stasjoneres på Skjold, noe han mener vil redde 2. bataljon fra å reduseres til en mobiliseringsbataljon.

– Vi har nå kommet et langt steg videre mot et mer balansert forsvar med en sterk landmakt, sier Elvestuen. Han legger til at partiet vil fortsette kampen for å øke antallet HV-soldater ytterligere til 45.000.

SV og Senterpartiet er ikke tilfreds med forliket og står utenfor helikopterløsningen. Sps Sandra Borch mener Arbeiderpartiet driver et narrespill rundt helikoptrene og helikopterbasen på Bardufoss.

– Dette avklarer ingenting for fremtiden til Bardufoss, sier hun.

