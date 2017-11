Far frikjent for å ha påført nyfødt baby 19 ribbeinsbrudd

NTB Innenriks

Både far og mor ble imidlertid funnet skyldig i å ha unnlatt å sørge for at sønnen fikk umiddelbar legehjelp da de skjønte at spedbarnet hadde alvorlige skader. Begge ble dømt til seks måneders ubetinget fengsel, skriver VG.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i oktober i fjor, ble faren dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Moren fikk fem måneders fengsel for å ha unnlatt å søke legehjelp, men ble frifunnet for medvirkning til vold. Begge er også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til sønnen.

Gutten var seks uker gammel da en helsesøster oppdaget blåmerker på ham som var begynt å bli gule. Flertallet på seks dommere i lagmannsretten fant det imidlertid ikke bevist utover enhver rimelig tvil at det var faren som hadde påført barnet de alvorlige skadene.

Mannens forsvarer, advokat Bjørn Erik Rødser, sier faren er lettet over at han ble trodd.

– Han har fra dag én hevdet at han er uskyldig og sier han ikke har gjort dette. Han synes det fint å bli trodd, men leit at han blir dømt for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand, sier Rødser til VG.

Lagmannsretten la til grunn at ribbeinsbruddene skyldtes stump vold ved kraftig trykk mot og sammenklemming av brystet til babyen.

