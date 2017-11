17-åring løslatt etter overfall på 12-åring i Skien

NTB Innenriks

– Han er avhørt og har erkjent straffskyld for vold mot 12-åringen, sier politiadvokat Julie Sandvik i Sørøst politidistrikt til NRK.

17-åringen er ikke tidligere straffet. Han har ifølge politiadvokaten forklart at han var beruset da overfallet skjedde, og at 12-åringen ble et tilfeldig offer. 17-åringen ble satt fri etter at avhørene var gjennomført tirsdag ettermiddag.

Mandag mottok politiet en video som viste hva om skjedde i skolegården på Kjørbekkhøgda skole i Skien. Bildene viser en gjerningsperson som slår og sparker gutten flere ganger mens han ligger nede på bakken.

– Det er grusomme bilder, sier Sandvik. Politiet vil derfor ikke frigi videoen.

Politiet var etter at voldsepisoden skjedde fredag på jakt etter en guttegjeng. Videoen viser at det kun var én gjerningsperson. To andre personer kom til stedet og forsøkte å avverge angrepet.

12-åringen ble mandag ettermiddag skrevet ut fra sykehuset etter at han var lagt inn med skader i hodet og brystet. Han vil bli fulgt opp videre av sykehuset.

