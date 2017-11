– Barn trenger mer kunnskap om overgrep

NTB Innenriks

– Sakene viser et generelt problem som vi ser i de sakene der det gjelder seksuelle overgrep mot barn. Det tar generelt altfor lang tid før barna forteller om hva som har skjedd med dem, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, til NTB.

Hun peker på at forskning viser at det i gjennomsnitt tar 17 år før barn som har vært utsatt for overgrep, forteller om hva som har skjedd med dem. Hun sier det er mange grunner til at barn ikke forteller, og at handler det om skyld og skam.

Nordland politidistrikt opplyste mandag at de har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Det yngste barnet var 4 år da overgrepene startet.

Redd Barna er bekymret for at barn og unge ikke vet hvor de kan få hjelp hvis de blir utsatt for overgrep, og at de heller ikke har kunnskap om hva som er greit og ikke greit.

Skybak sier også at det er behov for å få gode systemer og rutiner på plass, så voksne vet hvordan de skal snakke med barna og hvor de skal henvende seg for seg for at barna skal få hjelp.

– Voksne må ha denne kunnskapen, både for å forebygge og avdekke, sier hun.