Stortinget kan stoppe Hagens Nobel-drøm med regelendring

Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre skal ifølge Dagens Næringsliv samle seg om et prinsipp som klart slår fast at verken faste stortingsrepresentanter eller varaer kan sitte i Nobelkomiteen.

Saken kommer opp når stortingspresident Olemic Thommessen (H) samler de parlamentariske lederne til et møte i valgutvalget torsdag denne uken.

Dersom Fremskrittspartiets stortingsgruppe holder fast på at Hagen er partiets kandidat, vil stortingspresidenten i så fall kunne si at den tidligere partiformannen ikke er valgbar, og be partiet fremme en ny kandidat.

Også Høyre skal ifølge avisens kilder vurdere å støtte en presisering av prinsippene om valgbarhet, men med en ytterligere innstramming om at heller ikke ledere av internasjonale organisasjoner kan velges til Nobelkomiteen. En slik presisering peker klart i retning av Europarådets leder, Thorbjørn Jagland, selv om den tidligere Ap-lederen ikke er på valg til Nobelkomiteen i denne omgang.

