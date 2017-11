Støre-rådgiver slutter

NTB Innenriks

– Jeg kan bekrefte at han slutter. Han er en flink fyr som jeg ønsker alt godt videre, sier sekretariatsleder i Aps stortingsgruppe Hans Kristian Amundsen til Dagsavisen.

Bals har jobbet nært med Støre gjennom flere år. Han har blant annet skrevet boka «I bevegelse» sammen med Ap-lederen.

Kort tid etter stortingsvalget i høst sluttet Bals' kone Maria Schumacher Walberg og hennes kollega Harald Jacobsen som rådgivere for Marianne Marthinsen etter at det ble kjent at nestleder Trond Giske skulle overta som partiets finanspolitiske talsperson.

