Splitter nytt redningshelikopter veltet etter motorrens

Det var to flygere om bord i det nye AW 101-helikopteret da det veltet mens motor og rotorblader var i drift, men begge slapp uskadd fra hendelsen. Helikopteret var akkurat blitt levert og hadde gjennomgått flere tester da det plutselig veltet.

– Vi vet at helikopteret befant seg utenfor hangaren for en rutinemessig rens av motorene. Etter motorrensen skulle de tre motorene kjøres i en periode på noen minutter for å tørke. I løpet av denne prosessen veltet helikopteret over på sin høyre side, forteller havariinspektør Håkon Sitre i Statens havarikommisjon for Forsvaret til Stavanger Aftenblad.

Selskapet Nordic Crane var mandag på plass med en mobilkran for å løfte helikopteret opp igjen. Også Viking og Falck var på stedet med tungbergere og luftputer til å vippe helikopteret opp.

Ukjent årsak

Foreløpig er årsaken til velten ikke kjent. Tre inspektører fra Statens havarikommisjon for Forsvaret er i full gang med sine undersøkelser, men regner med at det vil ta flere uker å komme fram til konklusjoner om hendelsesforløp og årsakssammenheng.

– Vi har dessverre ikke noe mer informasjon om årsaken til at helikopteret veltet. Vi er i faktainnsamlingsfasen, og dette arbeidet vil nok ta tid, sier pressekontakt Trine Reitan i Statens havarikommisjon for Forsvaret til NTB.

Håkon Sitre forteller at det er store skader på helikopteret.

– Det er betydelige ødeleggelser, men vi har ikke oversikt over hvor store de er. Men rotorbladene ble sterkt skadd i velten. Deler av rotorbladene lå spredt rundt helikopteret, sier havariinspektøren.

Erstatter Sea King-helikoptrene

Helikopteret som veltet fredag, er det første av 16 slike helikoptre som Forsvaret har bestilt. Fra 2018 til 2021 skal de gradvis erstatte de over 30 år gamle SeaKing-redningshelikoptrene.

Dette første helikopteret skulle etter planen settes i drift neste år. Det er foreløpig helt uvisst om hendelsen vil føre til at leveringen stanses eller blir satt på vent.

– Foreløpig har vi ingen slike tilrådinger, men det kan komme. Så er det opp til Forsvaret å avgjøre, sier Sitre til avisen.

Det er ikke første gang et helikopter av typen AW 101 har veltet. Stavanger Aftenblad omtalte søndag tre tidligere hendelser hvor helikoptre av samme type har veltet i forbindelse med avgang og landing. Det er imidlertid for tidlig å si om hendelsene er sammenlignbare. Men i undersøkelsene av velten på Sola er det naturlig å se på lignende hendelser, understreker Sitre.

