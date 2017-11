Oslo Børs i rødt 

NTB Innenriks

Ved børsslutt mandag hadde oljeprisen sunket med nesten 0,9 prosent, noe som tynget børsen sterkt. Børslokomotivet Statoil måtte tåle et fall på 0,8 prosent, noe som var med på å dra ned hovedindeksen.

Norsk Hydro var mest omsatt foran Statoil og Marine Harvest, og begge selskapene falt med henholdsvis 2,4 og 0,4 prosent. Blant de større selskapene på hovedindeksen var det kun Telenor som noterte seg for en oppgang med forsiktige 0,05 prosent.

Foruten Norsk Hydro falt også Yara kraftig, med 2 prosent, mens DNB falt med 0,7 prosent.

Mest falt Thin Film Electronics, med en nedgang på 8,1 prosent, mens Seadrill sank med 6,6 prosent og Subsea 7 med 3,6 prosent. Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen var det stort sett de mindre selskapene som opplevde grønne tall, med Nordic Nanovector på topp med en framgang på 7,6 prosent.

Også de toneangivende europeiske aksjeindeksene fikk en dårlig start på uka. CAC 40 i Paris falt med 0,2 prosent, mens FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt begge falt med 0,1 prosent.

Nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 63,57 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 57,86 dollar.

