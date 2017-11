Mann omkom i trafikkulykke i Trondheim

NTB Innenriks

– Vi vet ikke hva som har hendt ennå, men det har vært stor fart involvert, sa operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB sent søndag kveld.

Det var to personbiler som kolliderte på bakketoppen i det politiet omtaler som et kraftig sammenstøt.

Mannen satt fastklemt og ble kjørt med ambulanse til St. Olavs hospital. Den andre personen fikk behandling for lettere skader på stedet.

I 2.30-tiden natt til mandag bekreftet politiet til NTB at det dreide seg om en dødsulykke og at de holdt på å varsle pårørende.

– Det er snakk om store materielle skader og det ligger vrakdeler ut over et stort område. Politiet driver teknisk og taktisk etterforskning på stedet, opplyste Hollingen.

E6 ble stengt i sørgående retning, men like etter klokken 3.30 opplyste politiet til VG at de regnet med at veien ble åpnet igjen i løpet av en halvtimes tid.

Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 23.15 søndag.

