Mann i 40-årene omkom i kollisjon i Vesterålen

NTB Innenriks

– I forbindelse med ulykken kan vi bekrefte at en mann, født i 1971, bosatt i Stokmarknes, omkom i ulykken. Pårørende er varslet, opplyser Nordland politidistrikt.

Kollisjonen skjedde på fylkesvei 82 ved Kleivahøgda. Det er store materielle skader på både personbilen og lastebilen. Veien ble stengt og omkjøring dirigert via Hobøl.

– Det kan se ut som om det ene kjøretøyet har fått sleng og kommet over i motsatt kjørebane, sa operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til Vesterålen Online mandag formiddag.

Ifølge avisen var det en person i hvert av kjøretøyene. Årsaken til kollisjonen er ikke klarlagt, men Statens vegvesens ulykkesgruppe skulle blant annet finne ut hvor glatt det er på stedet, opplyser politiets innsatsleder Peder Johnsen.

Politiet opplyser at veien vil være stengt i lengre tid. De advarer imidlertid om at omkjøringsveien er svært glatt og ber folk om å kjøre pent. Veitrafikksentralen ble varslet og sørget for at veien ble strødd.

(©NTB)