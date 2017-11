Gjensidige anker flomskadedom

NTB Innenriks

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadene på et bolighus i Kvam som ble totalskadd i flom i 2011. Huseieren fikk tillatelse til å bygge opp et nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble totalskadd i en ny flom i 2013.

15. november ble det klart at Gjensidige tapte flomskadesaken mot kommunen. Forsikringsselskapet uttrykte da skuffelse over dommen.

– Skulle denne dommen bli stående, frykter vi at det kan bidra til mindre oppmerksomhet om skadeforebygging i kommunene, sa advokat Merete Anita Utgård i Gjensidige.

Nå opplyser forsikringsselskapet at de anker dommen fordi de mener at kommunene må ta ansvaret når de tillater bygging i flomutsatte områder.

– Vi kan ikke la dommen bli stående uimotsagt, fordi det vil bety at kommunene bare skyver problemene foran seg og over på den enkelte huseier, sier Utgård i en pressemelding.

Ifølge Gjensidige er det betenkelig at det stilles så lave krav til en kommune når det gjelder saksbehandling som har stor betydning for liv, helse og store økonomiske verdier.

Når saken blir rettskraftig, kan den bli prinsipiell. Kommune-Norge og forsikringsbransjen har derfor fulgt saken med stor interesse.

(©NTB)