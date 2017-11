Brukte den dreptes VISA-kort og skrev om partering på Facebook

NTB Innenriks

Mannen som er tiltalt å ha drept svogeren sin med to skudd i Åmli 23. november i fjor, nektet straffskyld da rettssaken startet mandag. Men han erkjente skyld for likskjending.

Tiltalte mener han var i en nødvergesituasjon da han skjøt den 45 år gamle svogeren Sigmund Olsen i brystet med en pistol. Dette er det ikke tatt hensyn til i tiltalen.

I retten sa den tiltalte at han redd for selv å bli utsatt for svogeren, som ruset kjørte av gårde med bilen hans. Da tiltalte stilte seg i veien for bilen, skal svogeren ha kommet mot ham med en kniv. Da løsnet 38-åringen to skudd med en pistol han hadde i linningen på buksa.

Delte opp liket

Etter at svogeren døde, delte han opp den døde, blant annet med en håndsag, melder NRK.

-Jeg tror jeg hadde problemer med å flytte på ham, sa 38-åringen som forklaring.

Under rettssaken i Agder tingrett mandag kom det fram at den drepte var domfelt 38 ganger da han ble skutt. Ni av dommene var for voldsbruk.

Den tiltalte sa i retten at han tenkte det var dumt av ham å grave den døde ned.

-Jeg er ganske sikker på at jeg fikk panikk og at jeg var redd for hva som skulle skje. Jeg var redd for ikke å bli trodd, sa mannen.

Avslørt på Facebook

Politiet etterforsket saken som en forsvinning da de i januar kom over noen Facebook-meldinger fra den dødes søster som vakte mistanke.

«Det går ikke en dag uten at jeg tenker på min bror. Bildene hjemsøker meg. Lyden av sagen mot bein», skrev hun til en venninne ifølge Agderposten som dekker rettssaken.

Da politiet 14. januar kom til gården hvor søsteren bor sammen med den tiltalte, så de at detnylig var gravd på tomta. Da innledet politiet en hemmelig drapsetterforskning og etter en måned ble samboerparet pågrepet. Begge var først siktet for drap, men siktelsen for kvinnen ble frafalt senere.

Under etterforskningen har det kommet fram at samboerparet også hadde brukt den avdødes VISA-kort etter at han ble drept. De hadde blant annet kjøpt en mobiltelefon og store mengder dagligvarer.

Skar ut kule

Etter drapet brukte 38-åringen en skalpell og skar ut den ene kula. Deretter parterte han liket før han kjørte det til en myr med en minigraver noen hundre meter fra sitt eget hus og gravde ned kroppsdelene.

-Jeg antar at jeg ville fjerne kuler som kunne være bevis. Jeg tok en dum avgjørelse ved ikke å ringe politi eller ambulanse. Det angrer jeg veldig på, sa han i retten.

– Det er tre vilkår for nødverge. Jeg ber retten følge med under vitneforklaringene. Vi vil hevde at avdøde var en livsfarlig mann. Min klient mente det var hans eller Olsens liv det sto om denne dagen, sa tiltaltes forsvarer Svein Stallemo i sitt innledningsforedrag

