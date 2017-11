Bane Nor-ansatt alvorlig skadd i høyspentulykke på Gardermobanen

NTB Innenriks

Ulykken skjedde mellom Lillestrøm og Leirsund da mannen og en kollega skulle kontrollere anlegget for togenes kjørestrøm. Arbeidet ble utført med en revisjonsvogn, og begge sto i kurven på liften da mannen fikk strøm gjennom seg fra kontaktledningen, opplyser Bane Nor.

– Dette er en svært alvorlig arbeidsulykke. Våre tanker går nå til vår kollega og hans pårørende. Så er det viktig å komme til bunns i hvordan en slik ulykke kan skje. Dette er en alvorlig påminnelse om at det er knyttet stor risiko til mange arbeidsoperasjoner i jernbanedriften, og at sikkerheten skal ha høyeste prioritet, sier områdedirektør Lars Berge i Bane Nor.

Redningsetatene ble raskt varslet og mannen kjørt til Ullevål sykehus. Ifølge VG er mannen 48 år gammel.

Politiet har satt i gang etterforskning av ulykken, mens Bane Nors analyseenhet gjør sine egne undersøkelser og følger opp overfor Arbeidstilsynet. Også Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DSB) er varslet.

Den skadde mannens kollega er blitt tatt hånd om av Bane Nors bedriftshelsetjeneste.

