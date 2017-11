Ankesak mot mann som ble dømt for to voldtekter på danskeferja

NTB Innenriks

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett skjer etter at Oslo tingrett i mai ikke fant noen formildende omstendightere knyttet til de to voldtektene om bord i danskebåten mellom Oslo og Frederikshavn 9. april i fjor. Da ble 38-åringen dømt til sju år og elleve måneders fengsel og til å betale de to kvinnene totalt 325.000 i oppreisning.

Tingretten mente det ikke var noe tvil om at mannen i løpet av snaut fem timer først voldtok én kvinne ved 5-tiden om natten, og så siden en annen psykisk utviklingshemmet kvinne om formiddagen etter. Ved begge tilfeller hadde han dratt ofrene inn i lugaren sin hvor overgrepene hadde skjedd.

Da den siste voldtekten fant sted, gikk den utviklingshemmede kvinnens mor i korridoren på utsiden sammen med ansatte fra skipet. Etter overgrepet ble 38-åringen umiddelbart plassert i båtens arrest. Da han ble undersøkt av politiet ved ankomst til Norge ble det påvist DNA fra begge kvinnene. Det ble også sikret DNA fra mannens sæd fra begge kvinnene.

Tingretten fant mannens totale avvisning av tiltalen som så oppkonstruert og lite troverdig at den helt så bort fra at den kunne være sann. Forklaringen hans sto også i strid med DNA-funnene i saken.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett skal vare til fredag, melder NRK.

