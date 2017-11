Alvorlig møteulykke i Vesterålen

NTB Innenriks

Kollisjonen skjedde på fylkesvei 82 ved Kleivahøgda. Det er store materielle skader på de involverte kjøretøyene. Veien er stengt og omkjøring går via Hobøl.

Hvor mange personer som er involvert, og om det er snakk om personskader, er ikke kjent, men politiet betegner ulykken som alvorlig.

– Dette er en alvorlig ulykke. Man må påregne at veien vil være stengt i lengre tid, opplyser Nordland politidistrikt.

– Nødetatene jobber på stedet. Vi venter på flere ressurser, opplyser politiet videre.

Politiet advarer om at omkjøringsveien er svært glatt og ber folk om å kjøre pent. Veitrafikksentralen er varslet og vil sørge for at veien blir strødd.

(©NTB)