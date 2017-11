Vegvesenet: Over 500 ulovlige bilverksteder i Norge

NTB Innenriks

Verkstedene mangler ofte godkjenning fra Vegvesenet, og i mange tilfeller avdekkes det svart betaling, sosial dumping og alvorlig mangelfulle reparasjoner, skriver NRK.

– Vi har strammet grepet og følger i større grad opp ulovlige verksteder. Det er snakk om åpenbar mangel på kompetanse og utstyr, noe som medfører at det gjennomføres reparasjoner som er direkte trafikkfarlige, og i ytterste konsekvens livsfarlige, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i krimseksjonen til Statens vegvesen.

Etter en nedslående, landsdekkende kontroll i fjor, har de nå intensivert jakten på de ulovlige verkstedene. På to dager ble i overkant av 80 verksteder over hele landet kontrollert. 45 av dem ble politianmeldt, og det er så langt skrevet ut forelegg for godt over 1,5 millioner kroner i 27 av sakene.

Statens vegvesen kan ikke reagere på andre måter enn å politianmelde verkstedene. De har ingen fullmakt til å stenge dem.

(©NTB)