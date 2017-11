Strømstans i Oslo sentrum etter brann i trafostasjon

NTB Innenriks

Noen bygninger har fått tilbake strømmen søndag morgen, men ikke alle, opplyser politiet til NTB.

Politiet meldte først om kraftig røykutvikling fra et høyspentrom klokken 0.48 natt til søndag. Etter hvert ble det klart at det brant i en trafostasjon. Det var åpne flammer på stedet, men ingen ble skadd i brannen.

Ved 2-tiden opplyste politiet at et større område i kvadraturen er uten strøm på grunn av brannen i en transformatorstasjon, men at brannen har avtatt.

I første omgang ble Rådhusgaten sperret av mellom Akersgata og Rosenkrantz gate på grunn av brannen. Sperringene ble raskt utvidet helt ned til Rådhusplassen. Det kom smell fra området og folk ble bedt om å holde seg unna, men det ble ikke nødvendig med evakueringer som følge av brannen.

– Brannen ble slokket ved 5-tiden, og da forlot politiet stedet. Brannvesenet er fortsatt i beredskap, og Hafslund jobber på stedet søndag morgen for å få tilbake strømmen, sier operasjonsleder Finn Belle hos politiet i Oslo til NTB ved 8-tiden søndag morgen.

