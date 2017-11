Statoil vil bygge verdens største vindmøllepark til havs

NTB Innenriks

– Vi ønsker å bygge verdens største havmøllepark på Doggerbank, med kanskje 300 vindmøller, som skal gi 3.600 megawatt strøm til rundt 3,6 millioner husholdninger, forteller Statoil-sjefen i et intervju med VG søndag.

Samlet vil utbyggingen utgjøre 5 prosent av britenes elbehov. Doggerbank ligger rundt 150 kilometer utenfor østkysten av Yorkshire i England. Vindparken skal dekke 8.660 kvadratkilometer, et område på størrelse med Vestfold og Akershus til sammen.

– Vi har tre av fire lisenser på Doggerbank og har nå bestemt oss for å starte prosessen for å se om vi kan realisere prosjektet, sier Sætre.

Han understreker at det er et stykke fram før prosjektet kan realiseres. Statoil har fått godkjent prosjektet for å delta i en budrunde, men må også vinne denne i konkurranse mot andre prosjekter.

Statoil-sjefen sier at kompetansen selskapet har innen olje og gass til havs er lik den kompetansen som trengs for vindmøller.

– Vi snakker om så store møller at de faktisk kan sammenlignes med en plattform, sier han

Statoil har som ambisjon å investere 100 milliarder kroner i lønnsomme fornybare prosjekter til 2030.

– Trolig mest vind, men vi ser også på sol. Risikoen innen havvind er mindre enn for olje og gass, og kostnadene er presset kraftig. Vi jobber ut ifra at vi innen fornybar energi skal ha en reell avkastning på mellom 9 og 11 prosent, sier Statoil-sjefen.

Statoil opererer i dag med 25 prosent avkastning på olje- og gassprosjektene de bygger ut, basert på en oljepris på 70 dollar fatet.

(©NTB)