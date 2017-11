Lukas Graham til årets fredspriskonsert

NTB Innenriks

– Vi er svært glade for å kunne ønske Lukas Graham velkommen til årets Nobels fredskonsert, sier Olav Njølstad, direktør for Nobelinstituttet, i en pressemelding.

Soul-pop-bandet fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 2016 med singelen «7 Years» og har tronet nasjonale og internasjonale topplister. Bandet ble også nominert til tre Grammy-priser i 2017.

Fra før er det kjent at artistene John Legend, Zara Larsson og norske Matoma og Sigrid skal opptre på fredspriskonserten som går av stabelen på Telenor Arena 11. desember. Med Lukas Graham er nå alle toppartistene til konserten annonsert. Det verdenskjente barnekompaniet Le PeTiT CiRqUe skal også opptre med sitt show.

6. oktober ble det offentliggjort at den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, skal tildeles Nobels fredspris for arbeidet med å synliggjøre de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og for sin innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.

Fredsprisen har tidligere blitt delt ut til storheter som Mor Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. og Erkebiskop Desmond Tutu. Nobels Fredspriskonsert avholdes alltid 11. desember til ære for årets fredsprisvinner.

(©NTB)