Fylkeskommune trekker bussreklame – glemte å bruke sikkerhetsbelte

– Det er en glipp, og det beklager jeg. Det er mitt ansvar, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth i Nordland fylkeskommune til Avisa Nordland.

Han sier at videoen ikke lenger vil bli vist.

– Det viktigste er at vi trekker den fordi man skal jo bruke belte der det er montert i buss. Det er jo et problem at mange ikke gjør det, og det kan ikke vi bidra til, sier Viseth.

I reklamefilmen følges frontfigur i bandet Kråkesølv, Fredrik Willian Olsen, på en busstur til Bodø. Han er en av flere skuespillere som ikke bruker sikkerhetsbelte. Til Avisa Nordland forklarer musikeren forglemmelsen med at det ble filmet og at han rett og slett ikke tenkte over det.

– Jeg pleier å bruke belte, så det er egentlig rart at jeg glemte det, sier han.

