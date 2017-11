Bompengene i Bergen kan bli femdoblet til uken

NTB Innenriks

– Hvis værvarselet er like tydelig i morgen, må vi vurdere tiltak fra tirsdag eller onsdag. Enten femdobling av bompengene, eller datokjøring, sier Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring til Bergens Tidende.

Søndag morgen fikk Bergen kommune et varsel fra Meteorologisk institutt som gjør at Andersland mandag vil kalle inn beredskapsutvalget for luftkvalitet for å få faglige råd.

– Tirsdag og onsdag er det fare for høy luftforurensing. Torsdag er det fare for svært høy luftforurensing, sier hun.

Når det er varslet høy luftforurensning (rødt nivå) i to dager eller mer, har kommunen anledning til å innføre strakstiltak som datokjøring og økte bompenger. Slike tiltak ble innført i januar 2016. Vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Meteorologisk institutt sier at slik værsituasjonen er nå, venter de økende luftforurensing utover i uken.

– Sannsynligvis blir det mer og mer dårlig luft fra tirsdag og onsdag, og torsdag og fredag er det fare for høy luftforurensing. Men dette vil temperaturen avgjøre, sier han.

– Når det er kaldere på bakken enn i høyden, blir luftforurensingen fanget i det nedre sjiktet, sier Skare.

