To til sykehus etter knivstikking i Haugesund

Politiet fikk melding om saken like før klokka 20.30 lørdag kveld.

– Det ble meldt om at en dame var knivstukket. Politiet var raskt på stedet. I tillegg til nevnte kvinne i 30-årene, så hadde også en mann i 40-årene kuttskader, skriver politiet på Twitter.

Ingen av de to personene framsto som alvorlig skadd, ifølge politiet, som foreløpig ikke har oversikt over hendelsesforløpet. Politiet tror ikke noen andre enn de to var involvert i hendelsen.

– Vi prøver å finne ut hva som har skjedd og hvordan. Begge er tatt hånd om av helse og kjørt til sykehuset. Vi ser om det er mulig å få til noe avhør, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB.

