Sørlendinger skal spørres ut om holdninger til homofili

NTB Innenriks

– Det viser seg at det å være en minoritet er lettere hvis omgivelsene har en positiv holdning. Derfor er det viktig å få målt holdningene i landsdelen, sier Toril Hogstad, LIM-koordinator i Kristiansand kommune (likestilling, inkludering, mangfold), til Fædrelandsvennen.

Over nyttår starter undersøkelsen der 5.000 innbyggere i Agder-fylkene skal intervjues om holdninger til LHBT-befolkningen (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner). Samtidig skal det gjennomføres en levekårsundersøkelse i denne gruppen.

– Det er et inntrykk at de har det verre i Agder enn andre steder. Men vi skal være kunnskapsbasert når vi jobber med likestilling og inkludering. Derfor vil vi finne fakta om både livssituasjon og levekår for denne gruppen, sier Hogstad.

Undersøkelsen tar også for seg om personer som har en religiøs overbevisning har andre holdninger enn de som ikke har en tro.

Arendal kommune, Kristiansand kommune og de to fylkeskommune står bak undersøkelsen.

Det er Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar som har fått oppdraget med å gjennomføre undersøkelsene. De regner med å publisere resultatet før sommeren.

(©NTB)