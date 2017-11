Nær ni av ti minstepensjonister er kvinner

NTB Innenriks

Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalinger basert på hva de tjente før. Dermed er kjønnsroller fra 1950- og 1960-tallet med på å skape forskjeller også i dag, skriver VG.

Det er for tiden 912.100 alderspensjonister i Norge, og tallet vil ifølge Navs prognoser passere en million i 2021. En endring i satsene i høst gjør at mellom august og september ble 5.000 flere personer definert som minstepensjonister. Totalt er det 156.090 personer i denne gruppen, og 134.935 av dem er kvinner.

Blant dem som tok ut full alderspensjon i for, var mennenes gjennomsnittspensjon 19 prosent høyere enn kvinnenes, viser beregninger fra Nav.

– Forskjeller i arbeidsmarkedet blir gjenspeilet i pensjonssystemet. Derfor er dette et arbeidsmarkedsproblem, så vel som et pensjonsproblem, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Han er klar på at forskjellene mellom kvinnelige og mannlige pensjonister vil gå ned over tid, men at prognosene sier at det vil være en forskjell også i fremtiden. Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid. Dermed får de også lavere pensjonsopptjening.

(©NTB)