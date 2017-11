Ingen pågrepet etter at gutt (12) ble overfalt i Skien

NTB Innenriks

Gutten ble sendt legevakt i Skien etter å ha blitt slått og sparket fredag kveld. Tolvåringen var ute og gikk sammen med flere andre da en gjeng eldre gutter kom etter dem.

– De la på sprang, men tolvåringen ble innhentet og ble slått og sparket, sier operasjonsleder Lene Nordbø i Sørøst politidistrikt til NTB ved midnatt natt til lørdag. Hun vet foreløpig ikke hva som er foranledningen til at gutten ble angrepet.

Hun forteller at gutten klaget over smerter i brystet og hadde en hevelse på den ene siden av ansiktet og at han derfor ble sendt til legevakten for behandling,

Overfallet skjedde i nærheten av Kjørbekkhøgda skole ved 21.45-tiden fredag kveld. Politiet søkte i området, men fant ingen av de mistenkte gjerningspersonene. Politiet vet ikke hvorfor guttegjengen gikk til angrep på tolvåringen og dem han var sammen med. Det skal ikke ha dreid seg om et ransforsøk.

– Vi er ikke kommet nærmere noen pågripelser i saken, men vi har fått en del tips, sier operasjonsleder Geir Kastmo hos politiet i Skien til NTB lørdag.

Han sier at politiet skal se gjennom overvåkingsvideoer fra området. De har også gjennomført flere vitneavhør.

– Tolvåringen er også avhørt, uten at jeg kan si noe om hva som kom fram.

Han har imidlertid forklart at det hele gikk raskt, og politiet har derfor ikke gått ut med noe signalement på ungdommene, som er i midten av tenårene.

