Svak nedgang på Oslo Børs

Marine Harvest var dagens suverent mest omsatte aksje. Den falt med 2,79 prosent. Statoil (-0,18 prosent), Telenor (+0,38 prosent) og DNB (+0,33) fulgte på de tre neste plassene på listen over de mest omsatte aksjene.

Nok en dag tronet Norske Skog helt i toppen på listen over dagens taperaksjer. Aksjekursen gikk tilbake med 11,11 prosent etter å ha falt med 59,9 prosent dagen i forveien. Kursfallet kommer etter at det ble kjent at Aker og Oceanwood planlegger å kjøpe fabrikkene og at styret trolig vil begjære konkurs.

Blant aksjene som hadde en viss omsetning, er det Funcom (+3,90 prosent), BW LPG (+3,23 prosent), Frontline (+3,22 prosent) og Opera Software (+3,17 prosent) som gjør det skarpest.

Prisen på nordsjøolje lå ved børsslutt på rundt 63,7 dollar fatet.

På de toneangivende børsene rundt om i Europa var utviklingen som følger: DAX 30 i Frankfurt gikk fram med 0,6 prosent og FTSE 100 i London gikk tilbake med 0,06 prosent, mens CAC 40 i Paris steg med 0,31 prosent.

