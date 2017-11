Rolig Black Friday-åpning i Vestby

NTB Innenriks

Det amerikanske handelsfenomenet Black Friday ble introdusert i Norge for sju år siden og har siden fått fotfeste i Norge. Fredag morgen var mange handkleklare nordmenn samlet på Norwegian Outlet på Vestby for å handle klær til redusert pris.

Klokka 5.45 sang Gaute Ormåsen julen inn for morgenfriske shoppere, før dørene åpnet og folk strømmet inn på senteret.

Stemningen inne på senteret er i morgentimene ganske rolig.

I fjor økte omsetningen på landsbasis med 10,6 prosent på denne fredagen sammenlignet med året før. Virke anslår at nordmenn i år vil handle for 3,4 milliarder og dermed sprenge alle rekorder.

Men mens mange trekker til butikkene, er det ikke alle som er like begeistret for at Norge har adoptert det amerikanske fenomenet. Med slagordet grønt er det nye svart, arrangerer DNT ung for andre år på rad Grønn Fredag, som skal være et miljøvennlig alternativ til Black Friday.

– Jeg håper arrangementer som Grønn Fredag kan gjøre at flere får øynene opp for at jo mer ting brukes, jo mindre blir miljøbelastningen per gangs bruk – ikke bare den ene dagen, men året rundt, sier leder for DNT ung, Johanne Grue Reiten.

(©NTB)