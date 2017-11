Kvinne dømt for å ha brukt musegift i forsøk på å drepe ektemannen

NTB Innenriks

I tillegg til fengselsstraffen har Oslo tingrett dømt kvinnen til å betale ektemannen 270.000 kroner i oppreisning og erstatning, skriver VG.

Kvinnen ble pågrepet og siktet i september i fjor. Tidligere på dagen hadde hun våknet av at mannen hadde rykninger i kroppen. Hun ringte da etter ambulanse og mannen ble kjørt til sykehus. Ettersom kvinnen og mannen hadde svært ulike forklaringer på hva som hadde skjedd, sendte Lovisenberg sykehus en bekymringsmelding til politiet.

Kvinnen har innrømmet å ha blandet inn musegift i mannens frokostblanding, men mener at det ikke var et drapsforsøk. Hun har erkjent å ha gitt mannen musegift ved to anledninger.

– Jeg ønsket å skade ham, ja, men ikke å drepe. Jeg trodde han skulle få vondt i magen, kaste opp og tenkte at «hva driver du med?». Jeg håpet han skulle bli sint og gå fra meg, forklarte kvinnen i retten.