Frp tviholder på Hagen som kandidat til Nobelkomiteen

– Carl I. Hagen er en meget dyktig politiker som har sterke, klare meninger, og som absolutt vil bidra mye i den framtidige Nobelkomiteen. Så jeg er veldig glad for at Carl I. Hagen har takket ja til det vervet som stortingsgruppen i Frp ønsker at han skal tildeles, sier Ulf Leirstein i NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Leirstein, som er leder for Frps valgkomité og nestleder i partiets stortingsgruppe, mener Hagen har de kvalifikasjonene som trengs i Nobelkomiteen.

Presidentskapet fastslo torsdag at den mangeårige Frp-formannen ikke kan trekke seg fra vervet som vararepresentant på Stortinget for å bli uavhengig medlem av Nobelkomiteen. Det er Stortingets konstitusjonelle avdeling som etter en gjennomgang har kommet til denne konklusjonen, opplyste stortingspresident Olemic Thommessen (H) til NTB.

– Respektløst

Det er ikke bare opposisjonen på Stortinget som har vært kritisk til Hagens kandidatur og samtidig påpekt at det ikke vil være forenlig å være folkevalgt vararepresentant på Stortinget og samtidig fast medlem i Nobelkomiteen. Hagens partikollega og nyvalgt stortingsmedlem Åshild Bruun-Gundersen kaller Hagens ønske om å trekke seg fra Stortinget respektløst.

– Jeg synes egentlig det er respektløst overfor fylkeslaget som nominerte ham og velgerne som stemte på stortingslista at han ønsker å tre ut av vervet bare få måneder etter valgdagen. Velgerne til Carl vil heller ha ham som politiker enn som medlem av Nobelkomiteen, sier Gundersen til Fædrelandsvennen.

– Hele denne prosessen har blitt et sirkus. Carl I. Hagen er flink til mange ting, men Nobelkomiteen passer ikke for ham, sier hun og viser til at dersom søknaden innvilges, vil det bety at vervet i Nobelkomiteen settes høyere enn Stortinget.

– Det går ikke, understreker hun.

– Mennesker ingen har hørt om

Frp-veteranen som akkurat nå befinner seg i Spania, ønsker ikke å kommentere påstanden om at han har opptrådt respektløst, men har denne kommentaren til Fædrelandsvennen:

– Det er fantastisk at mennesker ingen har hørt om skal ha bastante meninger om hvem som skal sitte i Nobelkomiteen.

Frps fylkesleder i Aust-Agder, Peter André Busch, reagerer kraftig på angrepet på den ferske stortingsrepresentanten.

– Jeg synes ikke noen damer bør bli omtalt sånn. Jeg tror ikke Carl I. Hagen skaper mye fred ved å komme med sånne uttalelser, sier Busch til VG.

Han understreker at Hagen ba om tillit i Oslo, danket ut Aina Stenersen for å bli nominert til Stortinget, fikk tillit og ble vararepresentant.

– Da må han ta det ansvaret, sier Busch som overlater til stortingsgruppen om utspillet bør få reaksjoner.

– Planene klare

Frps medlem i presidentskapet, Morten Wold, var torsdag klar på at partiet aksepterer at Hagen ikke får mulighet til å trekke seg. Partiet mener imidlertid at det bør være mulig å innvilge Hagen permisjon for stortingssesjonen.

Det er opp til Stortinget å vurdere permisjonssøknader, men reglene praktiseres svært strengt. Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.

I en tilknappet og hemmelighetsfull tekstmelding til NTB torsdag antydet Hagen at neste trekk er like om hjørnet:

– Planene er klare, men venter litt.

