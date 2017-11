Bryne med runeinnskrift funnet ved Bispeborgen i Oslo

NTB Innenriks

Det lille stykket med slipt skifer ble funnet i det som var middelalderbyen i Oslo, rett vest for Bispeborgen.

– Funn av runeinnskrifter fra arkeologiske utgravninger er sjelden, og ryktet spredte seg fort blant de andre arkeologene, sier Kristine Ødeby som er feltleder og arkeolog ved utgravningene i Gamlebyen.

Det er bare funnet ett bryne med runer på i Norge tidligere. Det funnet er fra Bergen.

På brynet står runene æ, r, k, n, a. Men hva de betyr er ikke like enkelt å tyde. Runeekspertene ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har kommet fram til fire mulige tolkninger, som varierer fra navn på person til ord som «redd», «stygg» og «pine».

– Dette er nok ikke en skolert runerister, sier Karen Holmqvist, som er doktorgradsstipendiat hos NIKU og spesialist på runer.

Ifølge NIKU bidrar funnet til oppfattelsen om at runer var forholdsvis utbredt i samfunnet.

– Trolig er dette bare et litt haltende forsøk på å skrive et navn eller en annen nokså triviell innskrift på et bryne, skriver Ødeby og Holmqvist i et blogginnlegg om funnet.

