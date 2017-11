38-åring i retten etter drapet på svogeren i Åmli

NTB Innenriks

Det er satt av seks dager til rettssaken som skal gå i Aust-Agder tingrett fram til 1. desember.

Ifølge tiltalen ble 45 år gamle Sigmund Olsen drept om ettermiddagen 23. november i fjor. 38-åringen skal ha skutt svogeren sin to ganger med en revolver, før han etterpå ved hjelp av en skalpell skar ut den ene kula. Deretter parterte han liket før han kjørte det til en myr med en minigraver noen hundre meter fra sitt eget hus og gravde ned kroppsdelene.

Det tok imidlertid tre måneder før politiet slo til mot Åmli-mannen. Både 38-åringen og samboeren hans ble pågrepet 14. februar. Kvinnen ble imidlertid løslatt i mai og siktelsen for medvirkning ble frafalt i oktober.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa til Fædrelandsvennen i oktober at 38-åringen påberoper seg nødverge for selve drapshandlingen, men at han erkjenner straffskyld for det som skjedde etterpå.

– Han har erkjent straffskyld for det som skjer etter drapet. Det må ses på som en desperat handling fra en desperat mann i en desperat situasjon. På drapstidspunktet sto det mellom hans og svogerens liv, sa Stallemo.

Under pågripelsen i februar fant politiet ti våpen som 38-åringen ikke hadde tillatelse til å bruke, skriver Agderposten. Våpnene var en ladd pumpehagle med avsaget kolbe, kappet løp og påmontert lykt, i tillegg fire rifler, en US-karabin, fire «vanlige» hagler og én revolver. Mannen hadde også en stor mengde ammunisjon til våpnene, som ikke var oppbevart på en forsvarlig måte.

Både 38-åringen og samboeren er tiltalt for å ha misbrukt den avdødes bankkort og tatt ut over 20.000 kroner. Avdødes søster møter som vitne i saken mot sin drapssiktede samboer og må selv møte i en egen rettssak på et senere tidspunkt.

