YouTube fjerner kanaler med urovekkende barnevideoer

Ifølge Buzzfeed har det lenge kommet inn reaksjoner til YouTube på at den åpne tjenesten har materiale som viser lidende barn i groteske situasjoner. Selv om de er iscenesatt kan videoene vekke avsky og være svært skremmende, særlig for barn.

I en pressemelding onsdag opplyser YouTube ifølge Reuters at de bare den siste uka har fjernet mer enn 50 kanaler og siden juni stanset annonser knyttet til mer enn 3,5 millioner videoer. Nestsjef Johanna Wright opplyser at innsatsen mot kompromitterende materiale med og rettet mot barn er kraftig styrket.

– Tusenvis av personer jobber døgnet rundt for å overvåke, vurdere og ta de rette beslutningene knyttet til våre annonser og retningslinjer for innhold, sier hun, og forsikrer at arbeidet fortsetter for fullt.

Rask vekst

Buzzfeed News mener YouTube først tok grep etter at nettavisen sendte inn titalls eksempler på videoer og kanaler med flere millioner visninger og følgere, der barn for eksempel er bundet, kidnappet, framstilt seksuelt eller på andre måter tilsynelatende utsatt for fare. Fenomenet har fått mye oppmerksomhet i mediene særlig den siste tiden, blant annet da barne-TV-figuren Peppa Gris ble framstilt på sjokkerende vis, som kannibal i groteske situasjoner. Ifølge NRK fortsatte filmene å spres, selv etter at YouTube fjernet originalversjonen.

YouTube er en av Googles raskest voksende underavdelinger. Distribusjon av videoer med tilhørende annonser er svært enkelt, men få restriksjoner er på plass for å kontrollere innholdet i videoene. Presset mot Google har økt for å få bedre kontroll og fjerne upassende innhold, enten det er materiale knyttet til religiøs ekstremisme eller videoer som utgir seg for å være morsomme, men viser scener der barn tilsynelatende utsettes for grusomme traumer.

Grenser

Wright opplyser at moderatorene trenger innspill og tips fra brukere, i tillegg til et ekspertpanel og et automatisert dataprogram for å finne materiale som potensielt må fjernes eller pålegges restriksjoner. Videoer med mindreårige i situasjoner som innebærer risiko eller fare skal fjernes, selv om det ikke er hensikten bak videoen. Videoer med populære rollefigurer for barn, men som inneholder voksenhumor eller omhandler voksentematikk, skal pålegges aldersrestriksjoner.

I tillegg skal kommentarfelt modereres og kobles ut på videoer der barn omtales på en måte som spiller på seksualitet eller overgrep.

En av YouTube-kanalene som er fjernet er Toy Freaks, der en far har fått åtte millioner følgere og legger ut videoer av egne barn i bisarre situasjoner. Noen av videoene er sett flere hundre millioner ganger. I en kommentar sier Greg Chism, ifølge The Independent, at han syns det er skremmende om noen finner upassende glede i å se på tøysevideoene hans, og at han er glad for at YouTube følger med.

