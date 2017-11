Stormen Ylva herjer i Nord-Norge – 2.400 husstander uten strøm

NTB Innenriks

Det er Helgeland Kraft som melder om strømbruddene og opplyser at det kan være flere områder som står uten strøm enn de rapporterer om på sin liste. Også Nordlandsnett har problemer med strømmen, og kommunene Gildeskål, Rødøy og Saltdal har hatt strømbrudd, ifølge Avisa Nordland.

Politiet i Nordland ber folk holde i Sandnessjøen holde seg innendørs. Flere tak og reklameskilt er blitt revet løs av stormen, og en campingvogn har blåst opp på en parkert bil.

Også i Fauske og Sørfold melder politiet om flere tak som har løsnet, eller er i ferd med å løsne. I tillegg har flere trær blåst ned og sperrer veier rundt om i fylket.

Et grantre sperrer deler av veien på E6 ved Grønnås i Fauske, og i morgentimene torsdag ble veien ved E6 på Majavatn og E6 ved Kvænfloghøgda ved Fauske sperret av trær.

Også NSB har hatt utfordringer i stormen. Nordlandsbanen mellom Majavatn og Trofors var stengt en periode torsdag formiddag, men er nå åpnet igjen.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, melder NSB.

Også fjelloverganger er spesielt utsatt fordi vinden øker i høyden. I Nordland er blant annet Saltfjellet, Umbukta og Bjørnfjell stengt på grunn av Ylvas herjinger. Flere fergesamband er også innstilt som følge av uværet, spesielt i Nordland.

Varselet, som først ble utstedt onsdag kveld, gjelder for Troms, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten.

Venter full storm

Klokken 8.40 kunne statsmeteorolog Ida Fossli fortelle at vinden da nærmet seg sitt kraftigste nivå i Nordland. I en oppdatering klokken 10.35 meldte Meteorologisk institutt at de venter full storm i Nordland og Troms. Vindkastene i Nordland kan komme opp i 40 til 50 meter per sekund, mens det i Troms kan ventes vindkast mellom 35 og 45 meter per sekund.

Allerede utover ettermiddagen vil vinden minke på Helgeland og i Salten, mens den vil henge igjen til fredag morgen i nordlige deler av Nordland. I Troms vil ikke stormen nå sitt kraftigste før torsdag ettermiddag, og vinden minker her først fredag morgen.

Meteorologisk institutt har utstedt ekstremværvarsel for stormen Ylva i Nordland og Troms, og Fossli sier det spesielt er vindretningen som er uvanlig.

– Det er sjelden med så mye vind fra sørøst, noe som kan bety at plasser som ikke er vant til mye vind, kan få kraftige vindkast, sier Fossli.

Det er indre strøk som er mest utsatt.

Skolebusser innstilt

Selv om vindkastene fortsatt skal bli enda kraftigere i Troms, har de allerede merket stormen også her. En skolebuss med 28 passasjerer kjørte av veien ved Brøstadbotn i Troms i 8-tida torsdag morgen. Ingen ble skadd.

-Det skal være veldig glatt på stedet og sterk vind, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til Fremover.

I Flakstad i Lofoten er alle skolebusser innstilt, og ordinære bussruter mellom Svolvær, Leknes og Narvik er innstilt.

– Det er sterke vindkast, og det er meldt at det vil øke på utover dagen. Vi ønsker ikke å ta noen sjanser. For oss er sikkerheten det viktigste, og det håper vi på forståelse for, sier Odd Einar Pedersen, avdelingsleder for Boreal Lofoten, til Lofotposten.

Ved Kattfjordeidet på Kvaløya utenfor Tromsø blåste en buss av veien litt før klokken 6. Sjåføren var alene i bussen og ble kjørt til legevakten.

– Vindforholdene kan være krevende for større kjøretøy, og det bør vises aktsomhet, sier politiet.

