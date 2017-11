Solberg erkjenner nederlag om lærernorm

NTB Innenriks

Mange ser på lærernormen som den største KrF-seieren etter budsjettforhandlingene, som kom i havn onsdag kveld.

– Jeg synes det er helt greit at vi er ærlige på at KrF har fått en seier for sin modell for hvordan vi skal sikre flere lærere i skolen. Vi har akseptert et tiltak vi ikke synes er det beste, sa Solberg på politisk kvarter på NRK torsdag.

– Jeg synes det er viktig å være ærlig på at vi gir og tar, understreket hun.

Statsministeren advarte så sent som tirsdag mot en slik lærernorm, som kritikerne mener i hovedsak vil tilføre de store byene større ressurser. Solberg mener også den tidlige innsatsen, som også Høyre er opptatt av, kan gjøres bedre med andre satsinger.

Hun viste videre til at ordningen med en lærernorm skal evalueres, og at man skal se på de eventuelt skjeve sidene ved tiltaket.

Lærernormen innebærer at det settes som mål at det skal være maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn fra høsten 2018.

Målet er videre å skjerpe dette i 2019 til 15 elever per lærer i 1. til 4.-trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 10.-trinn.

