Politiet åpner 15 år gammel grav i drapssak i Kristiansand

NTB Innenriks

Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet har tidligere uttalt at dette neppe er aktuelt, men etter nye undersøkelser i fagmiljøer har politiet nå besluttet å grave opp levningene, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

Mannens pårørende er varslet om beslutningen. Politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gi ytterligere informasjon i saken.

Den 42 år gamle kvinnen ble i slutten av september siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014.

Ble ikke obdusert

Kvinnens da 67 år gamle ekssamboer ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014. Nesten tre og et halvt år senere kunne politiet opplyse at de hadde siktet kvinnen for å ha forgiftet mannen.

Underveis i etterforskningen begynte politiet også å se nærmere på dødsfallet til kvinnens far for 15 år siden. Faren var 52 år gammel da han ble funnet død i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002.

Dødsfallet ble den gang vurdert som mistenkelig, og kriminalteknikere undersøkte stedet. Men politiet konkluderte med at han ikke hadde vært utsatt for noe straffbart og henla saken. Mannen ble ikke obdusert, ifølge Fædrelandsvennen.

I september mente politiet at de hadde nok beviser til å sikte kvinnen for også å ha drept faren.

– Positivt

Den siktedes forsvarer, Olav Sylte, sier kvinnen synes det er greit at graven åpnes.

– Dette er positivt fra hennes ståsted. Det er bra med videre etterforskning. Hun håper det vil vise at hun er uskyldig, sier Sylte til NTB.

Tirsdag besluttet Kristiansand tingrett å forlenge varetektsfengslingen av kvinnen med fire nye uker, med brev- og besøksforbud. Det ble imidlertid gjort unntak slik at hun kan ha kontakt med og møte sine sju barn.

Kvinnen har anket både varetektsfengslingen og en beslutning i forrige uke om at hun skal underlegges psykiatrisk undersøkelse med tvang.

– Det er fordi hun sier hun er uskyldig og at det ikke er skjellig grunn til å mistenke henne, sier Sylte.

Han venter at ankene blir behandlet fredag eller neste uke.

Kvinnen har også nektet å forklare seg for politiet etter at hun ble siktet. Sylte påpeker at kvinnen forklarte seg i 2014 da ekssamboeren ble funnet død.

(©NTB)