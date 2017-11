Pensjonateier i Sandnes må i fengsel for hallikvirksomhet

NTB Innenriks

En enstemmig rett mener mannen burde forstått at flere av gjestene hans solgte seksuelle tjenester fra rommene, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten finner det bevist at det i løpet av de første månedene i 2017 ble solgt seksuelle tjenester fra flere rom på pensjonatet. Retten finner det også bevist at pensjonatinnehaveren visste at det foregikk prostitusjon på rommene på pensjonatet i Sandnes som han drev.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld da saken startet. Da politiet aksjonerte mot pensjonatet 6. mars i år, bodde det elleve personer der. Ni av disse var nigerianske kvinner.

Da Stavanger Aftenblad snakket med innehaveren kort tid etter, sa han at han var kjent med at det er straffbart å legge til rette for prostitusjon.

– Jeg kan ikke avvise folk verken på grunn av hudfarge eller religion. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg spørre kvinner som er mørkhudede om de har tenkt å drive prostitusjon? spurte han.

Mannens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, sier til Aftenbladet at hennes klient er skuffet over dommen, og at de vil vurdere en anke.

Dommen mot pensjonatinnehaveren var i tråd med politiadvokat Thale Thomseths påstand. I tillegg dømmes han til å betale 15.000 kroner i sakskostnader.

(©NTB)