Oslo Børs faller videre

Marine Harvest toppet omsetningslisten torsdag, og aksjen falt 1,6 prosent sammenlignet med sluttkursen onsdag. Norsk Hydro på andreplass økte med 0,7 prosent.

Schibsteds B-aksje var klart mest omsatt onsdag, og den falt med 8,1 prosent til 209,50 kroner. Fallet fortsatte torsdag. Da dagens handel var avsluttet, hadde kursen falt ytterligere 0,7 prosent til 206 kroner. A-aksjen falt 3,1 prosent til 222,60 kroner.

Aker Solutions falt 3,4 prosent, og Yara falt 1 prosent. Vinnerne blant de mest omsatte selskapene på hovedindeksen torsdag var Axactor, som økte 3 prosent etter nyheten om at John Fredriksen kjøper seg inn i selskapet. Golden Ocean Group økte 1,5 prosent.

Norske Skog falt 59,1 prosent i løpet av torsdag etter en børsmelding der selskapet opplyste at gjeldsforhandlingene ikke hadde ført fram, og at det trolig vil bli åpnet konkursbehandling. Selskapets børsverdi var torsdag ettermiddag 75,3 millioner kroner.

På de toneangivende børsene rundt om i Europa var det relativt små endringer. DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London var begge uendret, mens CAC 40 i Paris steg med 0,6 prosent.

Oljeprisen er stabil. Ved 17-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,3 dollar på spotmarkedet, noe som er en liten oppgang siden onsdag. Den amerikanske lettoljen gikk på sin side for 58,3 dollar fatet, en oppgang på 30 cent i løpet av handledagen.

