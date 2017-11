Norske Skog tapte ni millioner kroner

NTB Innenriks

Til sammenligning hadde konsernet et overskudd på 190 millioner kroner i samme periode i fjor, opplyser Dagens Næringsliv.

Grunnet en svekket norsk kronekurs har ikke Norske Skog klart å tjene penger på en økning i salgsvolumet i Europa. Resultatene er imidlertid langt bedre enn i andre kvartal i år, da selskapet tapte 546 millioner kroner.

– Med tanke på vår vanskelige økonomiske situasjon, er vi er veldig fornøyd med vår produksjonseffektivitet, skriver Norske Skog i en børsmelding.

Ingen enighet mellom partene

Norske Skog skulle ha lagt fram sine resultater 19. oktober, men fristen ble utsatt for å gi konsernet mer tid til å dra i land en refinansieringsløsning som kan redde konsernet fra konkurs før tallene ble frigitt.

Kampen om å få på plass en redningsplan har pågått i svært lang tid, selv om det mellom de ulike partene er et forholdsvis bredt ønske om enighet.

Restruktureringsplanen Norske Skog foreslo 18. september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.

Utgått frist

I forslaget fikk de sikrede långiverne klart mest, mens de usikrede fikk klart minst.

Ikke overraskende ble dette møtt med en kald skulder hos flertallet av de usikrede kreditorene, noe som igjen truet Norske Skog med konkurs og skifterett. Flere ganger har konsernet måttet utsette nye frister for en ny redningsplan.

For tre uker siden gikk den siste fristen for ny plan for Norske Skog ut, uten at konsernet og kreditorene har kommet til en enighet.

(©NTB)