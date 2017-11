Flere problemer i trafikken i Sør-Norge

NTB Innenriks

Raset skjedde ved Lausasteintunnelen langs Sandvinvatnet i Odda.

– Nødetatene er på vei. Det er ikke meldt om personskader per nå, skrev Vest politidistrikt på Twitter like etter klokken 8.

Også flere steder i Sør-Norge er det blitt meldt om utfordringer i trafikken.

Et tre falt over Lærumsveien i Sande i Vestfold tidlig torsdag morgen. Veien ble sperret en tid på grunn av opprydding, men ble åpnet igjen klokken 7.15.

Politiet i Sør-Trøndelag meldte like etter klokken 7 at et grantre delvis lå i veibanen på E6 ved Kvam i Steinkjer. Vegtrafikksentralen er varslet.

På Vesterøyveien i Sandefjord lå en høyspentkabel i veibanen. Veien ble sperret, men åpnet igjen klokken 6.43.

På E39 ved Kvadrat i Rogaland var det en kjedekollisjon klokken 6.40. Fem biler var involvert, men ingen personer ble skadd. Sørvest politidistrikt meldte om saktegående kø og manuell dirigering på stedet.

– Veien er ryddet og trafikken vil etter hvert flyte som normalt, skrev politiet på Twitter klokken 7.26.

På riksvei 3 ved Kvikne meldte politiet i Innlandet at et vogntog hadde kjørt av veien. Det var ingen personskader, men begge kjørefeltene i området ble sperret på grunn av opprydding. Klokken 7 ble det ene feltet åpnet, mens noe rydding gjensto før det andre feltet kunne åpnes.

