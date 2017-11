Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen

NTB Innenriks

Advokat Dag Steinfeld begynte å jobbe for SSB-direktør Christine Meyer fem dager før finansminister Siv Jensen (Frp) uttrykte manglende tillit til henne. Det går fram av korrespondansen mellom Finansdepartementet og advokat Steinfeld, partner i Wikborg Rein i Bergen, som Aftenposten har fått innsyn i.

Ledelsen i departementet ble ifølge Aftenposten svært overrasket da de fikk vite at Steinfeld begynte å jobbe for Meyer allerede søndag 5. november.

– Finansdepartementet ble ikke gjort kjent med at Christine Meyer hadde engasjert advokat før torsdag 9. november. Det var først 15. november, da vi fikk tilsendt fakturaen, at vi ble klar over at han hadde vært engasjert siden søndag 5. november, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet.

Striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk inn i den avsluttende fasen om morgenen torsdag 9. november.

Departementet har ikke betalt regningen, men bedt Steinfeld om nærmere detaljer om arbeidet som er utført.

Advokaten vil ikke kommentere grunnlaget for fakturaen overfor Aftenposten.

(©NTB)