Drapssiktet kvinne i Lenvik varetektsfengsles i fire uker

Det er nå fastslått at den drepte kvinnen var Gudrun Myrvang Thomassen (84), opplyser politiet torsdag ettermiddag.

Thomassen har gjort seg bemerket i alternativmiljøet, og har skrevet flere bøker med budskap hun angivelig skal ha fått da hun kommuniserte med døde mennesker. Hun var også kjent som healer i lokalmiljøet, skriver Nordlys. Blant dem som skal ha søkt hjelp hos 84-åringen, er den 21-årige kvinnen som nå er siktet for å ha drept henne.

For syk til å møte i retten

For tiden sitter den siktede 21-åringen på et varetektssurrogat hos helsevesenet, opplyser politiadvokat Marie Lygre i Troms politidistrikt.

– Påtalemyndigheten har fått medhold i sin begjæring, og da er vi fornøyd med at vi får jobbet i fred og ro uten at en skal risikere at hun påvirker etterforskningen, sier Lygre til NTB.

Kvinnens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, hadde ingen innsigelser til fengslingsbegjæringen onsdag.

Den drapssiktede var for syk til å møte i Nord-Troms tingrett under onsdagens fengslingsmøte. Kvinnen er innlagt på sikkerhetsposten på Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø, skriver Nordlys.

Omfattende skader

Onsdag sa Hansen at kvinnen vil bli holdt i varetekt på sikkerhetsposten på sykehuset.

– Der er hun underlagt samme regime som ved en fengsling, men et ordinært fengsel vil være skadelig i hennes situasjon, sier Hansen.

Politiet begrunnet fengslingsbegjæringen med bevisforspillelsesfare, gjentakelsesfare og at det ville vært i strid med den allmenne rettsoppfatningen og skapt utrygghet dersom 21-åringen ble løslatt.

Under fengslingsmøtet kom det fram at den drepte kvinnen hadde omfattende skader da hun ble funnet død mandag ettermiddag.

