Børsras for Norske Skog – selskapet går mot konkurs

NTB Innenriks

Den langdryge prosessen for å redde det kriserammede selskapet tok plutselig en ny vending torsdag morgen, da Kjell-Inge Røkkes Aker og hedgefondet Oceanwood slapp nyheten om at de ønsker å kjøpe papirfabrikkene til Norske Skog.

Fabrikkene eies av et underselskap av det børsnoterte selskapet, og resultatet av det siste framstøtet blir trolig at redningsplanen som styret har jobbet med, går i vasken.

– Etter kunngjøringen fra Aker og Oceanwood er rekapitalisering av Norske Skog et usannsynlig mål. Som følge av det vil Norske Skogindustrier trolig begjæres konkurs, skrev styret i Norske Skogindustrier i en børsmelding torsdag.

Børsras

Dermed vil aksjene i morselskapet trolig bli verdiløse, noe som naturlig nok gikk hardt ut over aksjekursen torsdag. Ved børsslutt hadde aksjeverdien falt med 59,1 prosent.

– Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang og spekulere her, men det er ikke spesielt sannsynlig at dagens aksjonærer sitter igjen med noen verdier, ei heller de usikrede kreditorene, men fasitsvaret har vi ikke før prosessen er fullbyrdet, sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skog til Dagens Næringsliv.

Det er fortsatt store verdier i fabrikkene, men en voldsom gjeldsbyrde har i lang tid skapt store problemer for selskapet.

Langdryg prosess

I prosessen for å restrukturere Norske Skog har tre interesser forhandlet med hverandre: aksjonærene, de usikrede kreditorene – som har lånt penger til Norske Skog, men som ikke har pant i fabrikkene – og de sikrede kreditorene – som har lånt bort penger, men har pant i papirfabrikkene.

De siste ukene har styret i Norske Skog – med styreleder Sveaas i spissen – prøvd å balansere interessene mellom disse grupperingene i flere forslag til redningsplaner for selskapet.

Sveaas har hele tiden vært tydelig på at en konkurs er alternativet dersom man ikke kommer til enighet.

Har pant i fabrikkene

Ifølge Hegnar.no eier hedgefondet Oceanwood – som nå har bydd på fabrikkene sammen med Aker – alle fasilitetene i det såkalte NSF-lånet med sikkerhet i papirfabrikkene. I tillegg eier Oceanwood majoriteten av de sikrede SSN-obligasjonene, noe som betyr at de kan «ta pantet», siden Norske Skog ikke har betjent gjeld siden sommeren.

Aker og Oceanwood skal eie 50 prosent hver av det nyetablerte selskapet dersom planen deres lykkes.

– Aker har fulgt Norske Skog i lang tid, men vi har ikke funnet et riktig inngangstidspunkt. Nå som det er mulig med en refinansiering, mener vi at det er et veldig godt tidspunkt. Vi har ventet lenge på denne muligheten, uttalte Aker-sjef Øyvind Eriksen under Akers kvartalspresentasjon torsdag.

– Angrer ikke

Styreleder Christen Sveaas innrømmer at han ble tatt på sengen av budet fra Aker og Oceanwood, men understreker overfor E24 at han ikke angrer på at han i august kjøpte seg opp i Norske Skog med et håp om å lande en redningsplan for selskapet.

– Absolutt ikke. Jeg er skogeier og er opptatt av at vi har skogindustri i Norge, og jeg er glad for at Norske Skogs operative enheter nå får solide og pengesterke eiere i Oceanwood og Aker, skriver Sveaas i en epost.

Sveaas kjøpte seg gjennom sitt selskap Kistefos AS opp til en eierandel på rundt 12,81 prosent da han gikk inn i Norske Skog.

– Kistefos' aksjer i Norske Skogindustrier har liten verdi, det har de hatt lenge. Det jeg har arbeidet for, er at selskapet skulle overleve. ASA gjør neppe det, men fabrikkene i Norge vil leve videre i beste velgående, skriver Sveaas til økonominettstedet.