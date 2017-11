Uværet skaper trøbbel for flytrafikken

NTB Innenriks

Det er ventet full storm i Nordland og Troms fra onsdag kveld, og på deler av Vestlandet kan det komme opptil 120 millimeter regn.

Beskjeden på nettsidene til landets to største flyplasser er klar:

– På grunn av værforholdene må noen forsinkelser påregnes på Oslo lufthavn. Vi ber reisende møte som normalt.

– Vinterværet andre steder i landet gir en del ringvirkninger også på Bergen lufthavn i kveld.

En kjapp gjennomgang av avgangs- og ankomstoversiktene til flyplassene i landets fire største byer viser at over 30 avganger er forsinket – de fleste med over to timer. I tillegg er flere avganger innstilt.

På Gardermoen er over 10 avganger og 18 ankomster forsinket onsdag kveld.

Bodø og Tromsø er de største flyplassene som ligger tett på ekstremværet Ylva. Tre av ankomstene og en av avgangene fra Bodø lufthavn er innstilt onsdag kveld. Fra Tromsø er én avgang innstilt og tre ankomster forsinket.

