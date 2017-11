Stormen har truffet Nord-Norge

NTB Innenriks

Ekstremværet Ylva er på vei inn over Nord-Norge torsdag kveld og er ventet å øke i løpet av natten.

– De siste observasjonene viser at man stort sett må opp i fjellet for å finne storm, men det er sterk kuling på en del stasjoner i Nordland i kveld. Lengst sør i fylket er det oppe i storm enkelte steder i lavlandet. Vinden vil øke i de sene kveldstimene og i løpet av natten, sa vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Meteorologisk institutt i Tromsø til NTB litt over klokka 22.

Folk oppfordres til å være forsiktige og sikre løse gjenstander, men foreløpig har det ikke kommet meldinger om store skader som følge av uværet.

Opp mot 50 m/s

De siste prognosene fra meteorologene viser at vinden i nord vil være på sitt sterkeste i løpet av torsdagen.

– Sør i Nordland er vinden på sitt kraftigste i morgen- og formiddagstimene torsdag, mens den lenger nord er på topp mellom klokka 9 og 18. I Troms er nok vinden på sitt kraftigste torsdag ettermiddag og kveld, sier Austerheim.

Det er ventet store lokale variasjoner. I enkelte områder kan det nesten være vindstille, mens nabodalen har kraftig vind. På det meste kan vindstyrken komme opp mot 50 m/s i kastene. Stormen vil i hovedsak ramme indre strøk. Det er ikke utstedt ekstremvarsel for Lofoten og Vesterålen i Nordland.

Flytrafikken rammes

Men det er ikke bare Nord-Norge som rammes av uvær. Det er sendt ut flere OBS-varsler, blant annet på grunn av sterk vind og vanskelige kjøreforhold flere steder i Sør-Norge. I tillegg er det ventet mye nedbør i Rogaland og Sunnhordland.

Uværet har gått ut over flytrafikken flere steder. En kjapp gjennomgang av avgangs- og ankomstoversiktene til flyplassene i landets fire største byer viser at over 30 avganger var forsinket – de fleste med over to timer onsdag kveld. I tillegg ble flere avganger innstilt.

– På grunn av værforholdene må noen forsinkelser påregnes på Oslo lufthavn. Vi ber reisende møte som normalt, skriver Oslo lufthavn, som er rammet av kraftig snøfall, på sine nettsider.

På landets hovedflyplass var over 10 avganger og 18 ankomster forsinket onsdag kveld.

Regn og vind i vest

Meteorologisk institutt har økt overvåking for flere deler av landet.

I Rogaland ventes det mye nedbør fra onsdag kveld til torsdag ettermiddag i midtre og indre strøk. Det kan komme mellom 100 og 120 millimeter i løpet av 24 timer.

I Hordaland er det ventet mye nedbør i Sunnhordland fra sent onsdag ettermiddag. Her kan det komme mellom 90 og 120 millimeter. Torsdag ettermiddag og tidlig kveld er det dessuten ventet kraftige vindkast som kan komme opp i 35–40 meter per sekund.

Like kraftig kan vinden bli i Sogn og Fjordane torsdag ettermiddag og kveld.

Dersom situasjonen blir verre for disse områdene, kan det bli utstedt et ekstremværvarsel også her.