Stille etter stormen over hele Norge

NTB Innenriks

– Du kan si det sånn at etter alt som kommer de neste dagene, så får hele Norge en slags pause fra utpå fredagen og framover, sier vakthavende meteorolog Ida Fosli ved Meteorologisk institutt i Tromsø til NTB.

Det blir verken ekstrem vind, kulde, nedbør eller noe annet man bør stålsette seg for.

– Bare typisk for året, med temperaturer rundt null, med noen variasjoner og muligens litt nedbør, sier Fosli.

Vestlandet verst

Fra fredag og over helga vil hele Sør-Norge preges av et lavtrykk.

– Det ligger ute i Norskehavet, utenfor Vestlandet, og styrer situasjonen. Vestlandet får det meste av trøkken med nedbør og vind, mens Østlandet ligger i le for dette været, sier Fosli.

– Kort oppsummert: Østlandet kan faktisk få en ganske fin helg, selv om det er litt grått, mens Vestlandet får det ganske vått, sier hun.

Fra mandag og utover uka skal også Vestlandet få en pause i nedbøren.

– Da kan det komme et lite lavtrykk inn over Sør-Norge fra øst, så Østlandet kan få noe nedbør i midten av uka. Det er ikke sikkert det kommer som snø, det ligger an til noen plussgrader, men det kan også bikke under null grader, sier Fosli.

Kan bli kaldere

Ifølge meteorologen blir været ganske likt for hele Nord-Norge.

– Bortsett fra at litt av vinden fra ekstremværet kan henge igjen i Finnmark fredag, så er det også en værpause i nord. Generelt er det temperaturer rundt null eller noen minusgrader. Men blir det klarvær, kan det fort bli mye kaldere, særlig i indre strøk, sier Fosli.

Forholdene ser ut til å holde seg jevnt gjennom lørdag og søndag.

– Utover i uka er det heller ikke noen store endringer. Det kan muligens bli et lite lavtrykk, som vil føre til en og annen sludd- eller snøbyge, men det ser mest ut som oppholdsvær. Det er først mot slutten av neste uke vi se noe som kan bli til påfyll av snø i Nord-Norge, sier Fosli.

